«Магнитка» с третьего раза обыграла «Авангард» в нынешнем сезоне

https://static.news.ru/photo/bae205fa-0e3a-11eb-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ХК

В поединке топ-клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал победу над омским «Авангардом» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Автором первого гола стал на 31-й минуте чешский форвард уральцев Андрей Нестрашил, однако на самом деле шайба зашла в ворота Игоря Бобкова (его сухая серия в чемпионате прервалась на отметке 132 минуты 3 секунды) от конька защитника Алексея Береглазова, нынешним летом перешедшего в «Авангард» как раз из «Металлурга».

За 57 секунд до финальной сирены финский нападающий хозяев Харри Песонен отправил шайбу в пустые ворота, а за 21 секунду до конца встречи ту же операцию повторил Андрей Чибисов.

Голкипер «сталеваров» Василий Кошечкин отразил 26 бросков соперника и впервые отыграл «на ноль» в нынешнем сезоне.

Для команд это была уже третья очная встреча в нынешнем регулярном чемпионате — в двух предыдущих «ястребы» одержали сухие победы (4:0 в Магнитогорске, 2:0 в подмосковной Балашихе). Таким образом, первая же заброшенная «Магниткой» шайба в ворота омичей оказалась победной для команды Ильи Воробьёва.

Главный тренер уральцев, равно как и игроки Богдан Потехин, Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко не смогли принять участие в этом поединке, поскольку сдали положительные тесты на коронавирус.

Несмотря на поражение, «Авангард» (25 очков, 17 игр) остался во главе турнирной таблицы Восточной конференции. «Металлург» (24 очка, 16 игр) поднялся на вторую строчку на «Востоке».

В предыдущем матче «ястребы» в гостях разгромили ХК «Сочи» (7:2) и сравнялись с московскими «армейцами» на вершине общей таблицы КХЛ, писал ранее NEWS.ru.