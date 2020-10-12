«Авангард» победил в Сочи и догнал ЦСКА во главе таблицы КХЛ

https://static.news.ru/photo/3d4ca404-0cc0-11eb-9bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Авангард

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в гостях разгромил ХК «Сочи» — 7:2 (3:1, 1:1, 3:0).

У «ястребов» отличились Егор Чинахов (12-я минута), оформивший дубль Корбэн Найт (голы на 16-й и 34-й минутах), Вилле Покка (19-я), Александр Хохлачёв, Андрей Стась (оба на 50-й минуте, с интервалом в 12 секунд) и Павел Дедунов (54-я).

В составе южан точными бросками отметились Сергей Шмелёв (8-я минута) и Ере Карьялайнен (34-я).

«Авангард» набрал 25 очков в 16 проведённых играх и сравнялся со столичными «армейцами», разделив с ними лидерство в общей таблице КХЛ.

Подмосковный «Витязь» на своей площадке переиграл хабаровский «Амур» благодаря ударно проведённому второму периоду — 6:3 (0:2, 5:0, 1:1).

У дальневосточников шайбы забили Кирилл Рассказов (11-я минута), Артур Гиздатуллин (19-я) и Томаш Зогорна (58-я).

Хозяева площадки добыли волевую победу благодаря голам Дмитрия Лугина (25-я), Святослава Гребенщикова, Александра Дергачёва (оба на 26-й минуте, с интервалом в 39 секунд), Александра Сёмина (33-я), Маттиаса Теденбю (38-я) и Джастина Дэнфорта (за две секунды до финальной сирены, в меньшинстве, в пустые ворота).

Нижегородское «Торпедо» дома одержало волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

В составе сибиряков результативными бросками отметились Николай Тимашов (18-я минута) и Микаэль Руохомаа (32-я).

«Автозаводцы» добились победы благодаря дублю Дамира Жафярова (голы на 9-й минуте в меньшинстве и на 36-й), а также шайбе Кирилла Уракова (37-я).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), писал NEWS.ru.