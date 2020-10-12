«Магнитка» прервала победную серию ЦСКА

Фото: Официальный сайт ХК «Металлург» (Магнитогорск)

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).

Состав хозяев после возвращения в строй ряда ключевых игроков, пропустивших несколько игр из-за карантина после вспышки коронавируса в команде, был практически оптимальным. Однако в основное время у юлаевцев отличились не...