«Магнитка» прервала победную серию ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).
У «сталеваров» отличились Андрей Чибисов (6-я минута), Егор Мартынов (7-я), Андрей Нестрашил (16-я), Егор Яковлев (24-я), Максим Карпов (30-я) и Семён Кошелев (за 41 секунду до финальной сирены, в пустые ворота).
В составе «армейцев» шайбы забросили Павел Карнаухов (7-я минута), Марио Кемпе (22-я), Андрей Локтионов (27-я) и Максим Мамин (45-я).
ЦСКА (25 очков, 15 игр) потерпел первое поражение после серии побед из семи матчей в чемпионате, однако сохранил лидерство в общей таблице КХЛ.
«Металлург» (22 очка, 15 игр) поднялся на третье место в таблице Восточной конференции.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1), писал NEWS.ru.
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