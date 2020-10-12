«Салават Юлаев» в оптимальном составе дома проиграл «Барысу» в овертайме

https://static.news.ru/photo/8ae8b8da-0c96-11eb-a093-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).

Состав хозяев после возвращения в строй ряда ключевых игроков, пропустивших несколько игр из-за карантина после вспышки коронавируса в команде, был практически оптимальным. Однако в основное время у юлаевцев отличились не лидеры и легионеры, а игроки второго плана: Шакир Мухамадуллин (24-я минута) и Александр Алексеев (33-я).

Гости в течение третьего периода сумели отыграться усилиями Максима Мусорова (42-я минута) и Даррена Дица (49-я).

А на 25-й секунде дополнительной пятиминутки «Барыс» реализовал численное преимущество — гол на счету Романа Старченко — и вырвал волевую победу.

«Салават Юлаев» (21 очко, 17 игр) остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» (11 очков, 10 игр) поднялся на девятую строчку на «Востоке», продолжая восхождение после вынужденной паузы, также связанной с карантином.

В предыдущем поединке уфимцы также потерпели домашнее поражение — от московских «армейцев», писал ранее NEWS.ru.