ЦСКА победил в Уфе и упрочил лидерство в КХЛ

https://static.news.ru/photo/ee16c3be-0b03-11eb-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Московские «армейцы» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграли уфимский «Салават Юлаев» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

У москвичей отличились Богдан Киселевич (10-я минута), Сергей Андронов (28-я), Марио Кемпе (38-я) и Артём Сергеев (49-я).

В составе уфимцев отличились Филип Ларсен (18-я) и Михаил С. Воробьёв (31-я).

ЦСКА (25 очков, 14 игр) продлил победную серию в чемпионате до семи матчей и укрепил лидерство в общей таблице КХЛ, оторвавшись от ближайших конкурентов на четыре очка.

«Салават Юлаев» (20 очков, 16 игр) остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла казахстанский «Барыс» — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).

«Сталевары» создали победный задел уже в середине первого периода благодаря быстрому голу Игоря Гераськина на 27-й секунде встречи и дублю Адама Лишки (на 4-й и 12-й минутах).

Хозяева во втором периоде в течение 48 секунд отыграли две шайбы усилиями Егора Петухова (31-я минута) и Кёртиса Волка (32-я), но большего добиться не смогли.

Набрав 15 очков в 13 играх, «Северсталь» присоединилась к группе команд (финский «Йокерит», ярославский «Локомотив», московское «Динамо»), занимающих места с четвёртого по седьмое в таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский СКА и минское «Динамо» продолжили погоню за лидером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московским ЦСКА.