«Магнитка» одержала волевую победу над СКА в Петербурге

https://static.news.ru/photo/16f5c862-08c9-11eb-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своём льду уступил магнитогорскому «Металлургу» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

«Армейцы» открыли счёт на 28-й секунде второго периода усилиями Йоонаса Кемппайнена. Однако уже на 22-й минуте (спустя 52 секунды) другой финский нападающий — только из состава уральцев — Юхо Ламмикко восстановил равновесие.

А на 29-й минуте защитник Егор Яковлев вывел «Магнитку» вперёд. Волевую победу гостей закрепили голы молодого форварда Егора Коробкина (51-я минута) и капитана команды Сергея Плотникова (59-я, в пустые ворота).

Защитник СКА Ярослав Дыбленко провёл 300-й матч в КХЛ.

«Металлург» сумел обыграть петербуржцев после девяти подряд поражений в очных встречах в КХЛ.

СКА (19 очков, 14 игр) упустил возможность сократить отставание от абсолютного лидера чемпионата — московского ЦСКА — до двух очков. Тем не менее питерцы остались на втором месте в таблице Западной конференции.

Столичные «армейцы» накануне всухую выиграли столичное дерби у «Динамо», ранее писал NEWS.ru.