Легендарный хоккейный вратарь умер от рака

Бывший вратарь «Чикаго Блэк Хоукс» и сборной Канады, известный по участию в Суперсерии-1972, Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни. Как сообщает официальный сайт НХЛ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Эспозито выступал в НХЛ с 1968 по 1984 год и занимает девятое место в истории лиги по сыгранным матчам среди вратарей (886), 10-е — по победам (423) и сухим матчам (76).

Также в его активе приз «Колдер Трофи» — лучшему новичку сезона и «Везина Трофи» — лучшему вратарю, который он завоёвывал дважды. Три раза он входил в первую сборную звёзд по итогам регулярного чемпионата.

В 1972 году Эспозито сыграл за сборную Канады в Суперсерии против сборной СССР, где принял участие в четырёх из восьми матчей. В 1969 году он в составе «Монреаль Канадиенс» стал обладателем Кубка Стэнли.

Как сообщалось ранее, сын бывшего игрока сборной Германии по футболу Михаэля Баллака разбился в аварии на юге Лиссабона.