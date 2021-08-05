Сын немецкого футболиста Баллака разбился на квадроцикле

Сын бывшего игрока сборной Германии по футболу Михаэля Баллака разбился в аварии на юге Лиссабона. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, трагедия произошла ночью в столице Португалии, где расположен особняк Михаэля Баллака. 18-летний парень разбился на квадроцикле.

Баллак четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоёвывал Кубок страны и один раз — Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги.

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