Сын немецкого футболиста Баллака разбился на квадроцикле

Сын бывшего игрока сборной Германии по футболу Михаэля Баллака разбился в аварии на юге Лиссабона. Об этом сообщает Mirror.
По данным источника, трагедия
Баллак четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоёвывал Кубок страны и один раз — Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги.
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