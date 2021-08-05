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Сын немецкого футболиста Баллака разбился на квадроцикле

16:22, 05 августа 2021
Сын немецкого футболиста Баллака разбился на квадроцикле Фото: michaelballackofficial/instagram.com
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Сын бывшего игрока сборной Германии по футболу Михаэля Баллака разбился в аварии на юге Лиссабона. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, трагедия произошла ночью в столице Португалии, где расположен особняк Михаэля Баллака. 18-летний парень разбился на квадроцикле. 

Баллак четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоёвывал Кубок страны и один раз — Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги. 

Ранее сообщалось, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Элвис Мерзликин раскрыл детали смерти Матисса Кивлениекса. Оказалось, латвиец погиб, спасая коллеге жизнь.

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