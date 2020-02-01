https://static.news.ru/photo/c94fc70c-4537-11ea-980f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Дважды олимпийский чемпион и четырежды чемпион мира по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал кадры воспитания новой смены для сборной России. Финское издание Iltalehti попросило легенду отечественного хоккея дать оценку видеозаписи , на которой тренер в подмосковной Балашихе бросает детей на лёд и бьёт их клюшкой по голове.

В детском хоккее не должно быть насилия. Таких людей нужно держать подальше. Я не знаю имени тренера, но на видео всё понятно. Если мы хотим воспитать хороших хоккеистов и хороших людей, нам нужно вести себя иначе, — отметил неоднократный обладатель Кубка Стэнли в комментарии для Iltalehti.

Он добавил, что нельзя воспитывать будущих чемпионов с помощью боли. И допускать подобного поведения тренеров тоже нельзя, подчеркнул Ларионов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник главного тренера молодёжной сборной России на чемпионате мира Игорь Ларионов считает: в системе российского хоккея необходимы изменения. По его словам, он видит как затронуты сердца тех ребят, которые играют. Видно, что многое нужно поменять — в нашей системе, в нашем хоккее. Надо дать пацанам возможность играть, возможность ошибаться, считает Ларионов.