https://static.news.ru/photo/08dd2d2c-e9b9-11e9-829c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: nhl.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выйдет на лёд в своём первом матче сезона против «Даллас Старз» после того, как отбыл дисквалификацию за употребление кокаина.

Кузнецов отметил, что с нетерпением ждёт матча, ему было нелегко смотреть хоккей в качестве зрителя, передаёт слова россиянина официальный сайт НХЛ. Он также подчеркнул, что раньше не понимал, как круто разминаться перед игрой, проходить через весь процесс и играть в хоккей.

После нескольких пропущенных игр намного лучше понимаешь, насколько круче играть в хоккей, а не просто тренироваться, — сказал Кузнецов.

Главный тренер команды Тодд Рирден заявил, что ждёт от Кузнецова той же игры, которую он показывал в Кубке Стэнли два года назад.

У него заканчиваются трудные времена и начинаются новые, мне кажется, что у него есть шанс проявить себя, — добавил тренер.

23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года, НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча.

Партнёр Кузнецова по команде Александр Овечкин рассказал, что одноклубники поддерживают его, писал News.ru.