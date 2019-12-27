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В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в гостях упустил преимущество в три шайбы и в серии буллитов проиграл хабаровскому «Амуру» — 3:4Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1).

Комфортный перевес в три шайбы к середине второго периода уральцам обеспечили голы североамериканских нападающих — канадца Питера Холланда (спустя 62 секунды после начала встречи), американца Дэна Секстона (8-я минута) и...