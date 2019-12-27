Агент бывшего форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука Юрий Николаев заявил, что его клиент не вернётся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в текущем сезоне.
Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне, — цитирует Николаева «Чемпионат».
Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, писал NEWS.ru. В сезоне-2019/2020 Ковальчук успел сыграть за «Лос-Анджелес Кингз» 17 матчей, в которых набрал девять очков по системе «гол+пас» (3+6) при показателе полезности «минус 10». Решение клуба означает, что российский нападающий становится свободным агентом.