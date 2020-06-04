Коммунист назвал жену Малкина «полной дурой» и агентом Вашингтона

https://static.news.ru/photo/8bcadcc4-a6b1-11ea-8acd-fa163e074e61_660.jpg Анна Кастерова и Евгений Малкин Фото: anna_kasterova/instagram.com

Исполнительный секретарь партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что Анна Кастерова, супруга хоккеиста клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, является «полной дурой». Так он отреагировал на заявление телеведущей о том, что россияне, называющие США врагом, завидуют американцам.

По словам коммуниста, имеющего американское гражданство Малкина и его супругу в США могут чем-то шантажировать, поэтому следует доставить их в Москву и допросить, сообщает портал URA.RU.

Кроме того, Малинкович отметил, что с антироссийской деятельностью данной семьи «пора заканчивать».

Их поведение, публичные заявления свидетельствуют о том, что они тесно связаны с госструктурами США, — указал коммунист.

Он считает, что поскольку Кастерова работала в программе «Вести», она может обладать важной информацией, которую, скорее всего, уже слила за границей. Малинкович добавил, что супруга Малкина в России имела знакомства с чиновниками, у которых могла выведать секретную информацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Кастерова, которая живёт вместе со своим супругом в Соединённых Штатах, в очередной раз ответила на нападки хейтеров из-за двойного гражданства Малкина. Она отметила, что он является патриотом своей страны, а получение второго паспорта стало вынужденной мерой. Жена хоккеиста рассказала, что произошло это из-за бюрократических проблем.