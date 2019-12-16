https://static.news.ru/photo/4e4fda26-202d-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Кингз», таким образом, собираются расторгнуть контракт с Ковальчуком. Клуб принял решение вывести нападающего из состава команды ещё в ноябре. Хоккеист не принимал участия в официальных матчах в течение месяца, продолжая тренироваться с командой.

В сезоне-2019/2020 Ковальчук успел сыграть за «Лос-Анджелес Кингз» 17 матчей, где набрал девять очков по системе гол+пас (3+6). Решение клуба означает, что российский нападающий становится свободным агентом.

О начале процесса расторжения контракта Ильи Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз» NEWS.ru сообщал 14 ноября.