https://static.news.ru/photo/118047ba-4dba-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермаков Фото: hcsibir.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника «Сибири» Андрея Ермакована два матча за грубую игру в матче против «Куньлуня», а также подверг игрока денежному штрафу.

Также защитник «Сочи» Роман Абросимов и защитник «Спартака» Максим Гончаров оштрафованы и дисквалифицированы на один матч за нарушение правил в матче с «Вятязем» и «Металлургом», соответственно, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.