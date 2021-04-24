Капризов забил в пятой игре подряд и помог «Миннесоте» выйти в плей-офф

https://static.news.ru/photo/ed515f2e-a587-11eb-8780-96000091f725_660.jpg Кирилл Капризов Фото: AP/ТАСС

«Миннесота Уайлд» выиграла седьмой подряд матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этот раз победа со счётом 6:3 была достигнута в выездной игре против «Сан-Хосе».

Одну из шайб у победителей на 45-й минуте забросил нападающий Кирилл Капризов. Матч против «Сан-Хосе» стал для россиянина пятым подряд, в котором он отметился взятием ворот соперника. Капризова признали первой звездой матча.

На счёту 23-летнего нападающего «Миннесоты» стало 41 очко (22+19) в 47 играх сезона. Он лидер команды по этому показателю. Сама «Миннесота» после выездной победы гарантировала себе выход в плей-офф за девять туров до окончания «регулярки». До неё заветные путёвки завоевали «Вегас» и «Колорадо».

Ранее стало известно, что сейчас Капризову должно быть проще в НХЛ — надежды на его дебютный сезон оправданы, лучшим он уже сумел стать, давление, которое на него оказывалось последнее время, должно серьёзно снизиться. Остаётся только одно — сконцентрироваться на показательном трофее «Колдер Трофи» и готовиться к первому энхаэловскому плей-офф.