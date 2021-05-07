Капризов в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом»

«Миннесота» на своей площадке со счетом 4:3 обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победа была достигнута в овертайме.
На его первой минуте судьбу поединка решил точный бросок Кирилла Капризова. Россиянин поразил ворота соперников в пятой игре подряд.
Теперь в активе лучшего бомбардира «Миннесоты» 49 очков (27 голов + 22 передачи) в 53 матчах.
Клуб Капризова, уже обеспечивший себе путевку в плей-офф, занимает с 73 очками третье место в таблице Западного дивизиона.
Ранее стало известно, что в предыдущем матче «Миннесота» на своей площадке уступила «Вегасу». Гости склонили исход игры в свою пользу в овертайме (3:2). Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в концовке основного времени — на 52-й и 54-й минутах.