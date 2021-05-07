Капризов в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом»

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Российские хоккеисты уступили со счётом 3:5 канадцам в финале завершившегося в США юниорского чемпионата мира по хоккею и стали второй раз подряд обладателями серебряных медалей.

По ходу финального матча россияне дважды выходили вперёд после шайб Матвея Мичкова и Дмитрия Бучельникова, однако во втором периоде упустили инициативу. Владимир Грудинин за десять минут до конца матча сократил...