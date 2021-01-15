Капризов рассказал, как привыкает к жизни в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал, как проходит адаптация к жизни за океаном.
По его словам, быстрее привыкнуть к новой обстановке ему помогают одноклубники, которые дают дельные советы,
В плане хоккея я нормально соображаю и знаю, когда ребята что-то говорят. С этим нет каких-то проблем, — пояснил хоккеист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кирилл Капризов ярко дебютировал в НХЛ. В первом матче нового сезона он помог «Миннесоте» на выезде в овертайме обыграть «Лос-Анджелес» — 4:3, установив при этом клубный рекорд. Он стал первым игроком в истории клуба, который набрал три очка в дебютном матче.