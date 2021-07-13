Капризов ответил на слухи о романе с дочерью Маликова

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», с которым находится на стадии подписания нового контракта, ответил на слухи о романе со Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка, — смущаясь, сказал Капризов.

Пара тщательно скрывает личную жизнь. Однако оба находятся сейчас на Алтае и выкладывают на свои страницы в Instagram фотографии из одних и тех же мест. Однако совместными снимками возлюбленные не делятся, продолжая оставлять своих подписчиков в неведении.

24-летний нападающий по итогам сезона НХЛ стал обладателем награды «Колдер Трофи». Он стал первым среди новичков лиги по голам (27), очкам (51), голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), проведя за «дикарей» 55 матчей. Более того, Капризов с заметным отрывом стал лучшим бомбардиром «Миннесоты».

Ранее сообщалось, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует провести сезон-2021/22 в докоронавирусном формате.