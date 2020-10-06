«Йокерит» дома разгромил «Спартак» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/07c58de4-0803-11eb-a432-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки уверенно победил московский «Спартак» — 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).

У «джокеров» дублями отметились Вели-Матти Савинайнен (голы на 12-й и 53-й минутах) и Микко Лехтонен (на 27-й и 53-й), по разу отличились Эли Толванен (13-я), Брайан О'Нилл (37-я, в меньшинстве) и Джонатан Пудас (51-я).

«Красно-белые» ответили голом Никиты Пивцакина (46-я).

«Йокерит» одержал третью победу подряд в чемпионате и с 13-ю набранными очками после девяти проведённых игр постепенно приближается к группе лидеров Западной конференции, поднявшись на пятое место и навёрстывая упущенное после вынужденной двухнедельной паузы из-за ухода на карантин.

Новосибирская «Сибирь» на своём льду не удержала победу над череповецкой «Северсталью», а затем и уступила в серии буллитов — 2:3Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В основное время у «сталеваров» дубль сделал Александр Петунин (голы на 11-й и 48-й минутах), у сибиряков шайбы забросили Евгений Чесалин (31-я) и Александр Шаров (32-я).

В серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Егора Морозова.

Как ранее писал NEWS.ru, «Амур» прервал серию из трёх поражений в чемпионате и взял реванш у «Торпедо» за поражение двухдневной давности: тогда волжане на льду хабаровской арены одолели хозяев в серии буллитов (3:2Б).