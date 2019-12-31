Первый серьёзный успех ЦСКА в российский период, возвращение Олега Знарка к активной тренерской деятельности, продолжение сомнительной практики совмещения постов в клубе и сборной, дерзкие попытки «Витязя» бросить вызов лидерам, новый статус выступающих на родине суперзвёзд отечественного хоккея — обо всём этом вспомнил NEWS.ru, провожая 2019 год.

ЦСКА наконец-то завоевал Кубок Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) успела отметить первый серьёзный юбилей — десятилетие со дня основания, некоторые клубы выиграли Кубок Гагарина по три (казанский «Ак Барс») и два раза (московское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА), Данис Зарипов и вовсе стал пятикратным обладателем главного трофея лиги, а самый титулованный клуб в истории отечественного хоккея — столичный ЦСКА — все эти годы оставался на бобах.

Нет, конечно, «армейцы» дважды (в 2016 и 2018 годах) добирались до финала плей-офф, несколько раз становились лучшими по итогам регулярного чемпионата КХЛ, однажды это даже принесло им титул чемпионов страны, однако главная цель так и оставалась недостижимой.

Но в 11-м сезоне КХЛ мечты «армейских» болельщиков наконец-то стали явью. Правда, так совпало, что Кубок Гагарина ЦСКА завоевал именно тогда, когда покинул свой старый добрый Ледовый дворец на Ленинградском проспекте и перебрался в Парк легенд, получив в своё распоряжение комфортабельную арену на Автозаводской, названную именем «себя любимого». И, кстати, наиболее радикально настроенные фанаты «красно-синих» бойкотировали это переселение, поскольку «ЦСКА Арена» оставалась домашней и для самого принципиального соперника «армейцев» — «Спартака».

Как бы там ни было, весной 2019-го подопечные Игоря Никитина наконец-то подняли над головой выстраданный, завоёванный с третьей попытки Кубок Гагарина. И стали шестым клубом КХЛ (и третьим представителем Западной конференции), сумевшим выиграть главный трофей лиги.

Дацюк вернулся на малую родину

Уральский хоккейный самородок, уроженец Екатеринбурга (точнее, тогда, в 1978-м, ещё Свердловска) Павел Дацюк даже в расцвете грандиозной карьеры, которая почти целиком прошла за океаном, не забывал о своих корнях. И никогда не отказывался от собственного обещания завершить карьерный путь там, где когда-то его начинал — в екатеринбургском «Автомобилисте».

Обещанного, говорят, три года ждут — но в случае с Волшебником (это прозвище прикрепилось к Дацюку в НХЛ) этот срок увеличился многократно. Павел поступательно шёл к оформлению членства в Тройном золотом клубе — когорте избранных, побеждавших в течение карьеры на Олимпийских играх, чемпионатах мира и в Кубке Стэнли.

Павел Дацюк КХЛ/vk.com

Дацюк начал с двукратного обладания главным трофеем НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), затем взял золото мирового первенства (2012), а завершил славную охоту в олимпийском Пхёнчхане-2018. При этом попутно стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2017) и, таким образом, может одним из первых войти в «Четверной золотой клуб», если таковой когда-нибудь будет основан.

И вот, когда все важнейшие награды были завоёваны, а подавляющее большинство хоккеистов уже вешают коньки на гвоздь, летом нынешнего года в возрасте 41 года Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом». Круг замкнулся: Волшебник, как и обещал, вернулся на малую родину. Где и радует сейчас местных болельщиков своим неувядающим мастерством. А ещё — с подачи NEWS.ru обретает новые мечты: например, сыграть через несколько лет в Матче всех звёзд на новой арене в Екатеринбурге, которую только начали строить...

Знарок снова в деле

У Олега Знарка на Играх-2018 в Пхёнчхане тоже был свой звёздный час — как тренера, принёсшего отечественному хоккею первое олимпийское золото за более чем четверть века, впервые с Олимпиады-1992 во французском Альбервилле, где под руководством мэтра Виктора Тихонова выступала ещё объединённая сборная СНГ. Интересно, что самостоятельному российскому хоккею понадобилось снова, как и «сборной осколков СССР» в начале 90-х, остаться без флага, гимна и опознавательных знаков на игровой форме (только теперь не по геополитическим, а по скандально-допинговым причинам), чтобы завоевать золотые медали Олимпийских игр.

Знарок до успеха в Корее сумел добиться своеобразного хет-трика в КХЛ, завоевав Кубок Гагарина сначала дважды с московским «Динамо» (2012, 2013), а затем и во главе петербургского СКА (2017). В последнем случае специально «под Знарка» даже подмяли регламент, запрещавший совмещать должности главных тренеров в сборной и клубе. Но, как видим, исключение из правил принесло успех и питерским «армейцам» и национальной команде.

Вот только после олимпийской победы оба кресла под Знарком всерьёз зашатались. А за вылетом СКА от московских одноклубников в полуфинале Кубка Гагарина-2018 Олег Валерьевич последовательно покинул должности в клубе и сборной. Практически целый год он находился в тени.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом нынешнего года пауза в тренерской карьере Знарка закончилась: с подачи генерального менеджера московского «Спартака» Алексея Жамнова, работавшего также в штабе российской сборной, 56-летний специалист получил предложение возглавить «красно-белых», на которое ответил согласием. Это событие нельзя назвать неожиданным: очевидно, что тренер подобного уровня и квалификации не мог долгое время быть невостребованным в КХЛ.

Начало сезона-2019/20 у «Спартака» со Знарком не слишком задалось — команда терпела много поражений в овертаймах и по буллитам, всё же получая очки. Но сейчас «красно-белые» набрали хороший ход и ведут борьбу с земляками-динамовцами и финским «Йокеритом» за третье место в таблице Западной конференции.

А уж как Валерьич умеет настраивать подопечных на битвы в плей-офф, известно всем и давно.

Подвиги «Витязя»

Если выбирать команду-открытие нынешнего сезона КХЛ, то одним из главных претендентов на этот неофициальный титул, несомненно, станет подмосковный «Витязь». Долгие годы клуб ходил в аутсайдерах лиги, порой превращаясь в наводящую ужас на соперников банду заокеанских тафгаев, но чаще просто пребывая в роли этакого мальчика для битья из столичного пригорода.

С приходом несколько лет назад Валерия Белова (он запомнился болельщикам по успешной работе в тандеме с Зинэтулой Билялетдиновым в чемпионском «Ак Барсе») на пост главного тренера «Витязь» начал прогрессировать и впервые в своей истории пробился в плей-офф. Но затем шажки вперёд стали всё более мелкими, превратившись в итоге в топтание на месте.

Накануне нынешнего сезона руководство подмосковного клуба приняло смелое кадровое решение — главным тренером команды стал Михаил Кравец. Известный в прошлом хоккеист петербургского (даже ещё ленинградского) СКА ранее в основном работал одним из ассистентов в том же питерском клубе, а также в ХК «Сочи», а теперь получил возможность по-настоящему начать самостоятельную карьеру.

Дебют получился ошеломляющим: «Витязь» сначала наделал шума на предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, разгромив ЦСКА со счётом 5:0, а затем и ударно стартовал в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Команда выдавала победные серии и в какой-то момент даже обошли оба «армейских» клуба, взобравшись на первое место в таблице «Запада». При этом и СКА, и ЦСКА были биты «витязями» в очных встречах.

Правда, дальше всё было слишком банально для нашего чемпионата: Алексею Кудашову, совмещающему посты главного тренера сборной и СКА, очень захотелось увидеть в рядах обеих подотчётных ему команд парочку лидеров «Витязя» — голкипера Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового. Сказано — сделано: обмен был моментально произведён «в интересах сборной» накануне ноябрьского этапа Евротура, и Самонов даже успел дебютировать за национальную команду в Хельсинки на Кубке Карьяла.

А вот «Витязь» после этого всерьёз захромал: участились поражения команды, пропал баланс в игре. И хотя подмосковный клуб продолжает довольно уверенно держаться в зоне плей-офф, находясь на шестом-восьмом местах в таблице Западной конференции, остаётся только сожалеть, что наши хоккейные боссы своими же руками убивают интригу в чемпионате, лишая лидеров острой конкуренции со стороны таких дерзких и симпатичных клубов, как «Витязь».

Кудашов — новый тренер сборной

Кстати, об Алексее Кудашове. Летом нынешнего года этот сравнительно молодой (ему всего 48 лет) специалист стал очередным звеном в цепи повторяющихся событий, складывающихся в не самую привлекательную тенденцию. Если для Олега Знарка в своё время сделали исключение в смысле совмещения двух постов опять же «в интересах сборной», и это сидение на двух стульях хотя бы продемонстрировало отдачу в виде победы на олимпийском турнире в Корее (опустим сейчас уровень соперников на Играх-2018 в отсутствие представителей НХЛ), то не совсем понятно, по какой причине «автоматом» подобной чести — рулить одновременно и питерским СКА, и сборной страны — затем удостоились Илья Воробьёв, а теперь и Кудашов.

Практика совмещения ничего не дала ни национальной команде, которая под руководством Воробьёва вылетела с ЧМ-2018 в Дании после поражения от канадцев в четвертьфинале, а год спустя дотянулась лишь до бронзовых медалей, ни «армейцам» с берегов Невы, не продвигавшимся в плей-офф КХЛ дальше финала Западной конференции, регулярно уступая ЦСКА.

Называть СКА базовым клубом российской сборной сейчас можно лишь с натяжкой, поскольку после отъезда за океан Ильи Ковальчука и ухода Павла Дацюка в родной Екатеринбург в Петербурге не осталось «неприкасаемых» звёзд, которые практически гарантированно имели место в главной команде страны. Поэтому нынешнее совмещение постов «по инерции» — скорее прихоть тех боссов из Федерации хоккея России, которые заказывают музыку потому, что легко могут её оплатить.

Алексей Кудашов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сомнительна и сама персона Кудашова в роли двуликого хоккейного Януса. При всём уважении к Алексею Николаевичу как к отличному в прошлом хоккеисту и действительно перспективному тренеру опыта у него пока маловато, а авторитета и харизмы — в разы меньше, чем у того же Знарка. И это заметно даже по первым этапам Евротура: в Финляндии в ноябре наша сборная проиграла дважды и стала третьей, на домашнем Кубке Первого канала уступила победу шведам, да и чехов одолела лишь в серии буллитов.

Поэтому, будем откровенны, вряд ли станет сюрпризом, если грядущей весной до трофеев вновь не доберутся ни СКА в КХЛ, ни сборная на ЧМ в Швейцарии.

Новое лицо Шипачёва

Ещё один персонаж, чья карьера сделала крутой вираж после золота Пхёнчхана-2018, — Вадим Шипачёв. Талантливый центрфорвард провёл на олимпийском турнире в Корее единственный матч — стартовый, проигранный словакам, после чего угодил в немилость тренерского штаба Знарка и был усажен в глубокий запас.

Затем опала распространилась и на клуб — питерский СКА, где Шипачёв долгое время был на ведущих ролях в команде всё того же Валерьича. Уехав летом 2018-го от российских профессиональных неурядиц за океан, Вадим столкнулся с новой их порцией — теперь уже в клубе НХЛ «Вегас Голден Найтс». Руководство «Золотых рыцарей» практически сразу отправило новичка в фарм-клуб, где тот прозябать не захотел и спустя довольно короткий промежуток времени принял решение вернуться в Россию.

Здесь Шипачёва приютило московское «Динамо» — и от этого выиграли обе стороны. «Бело-голубые» получили классного «центра», которых в команде и по сей день дефицит похлеще некоторых товаров и продуктов советских времён. А сам нападающий смог вновь обрести себя под руководством опытнейшего наставника Владимира Крикунова.

Шипачёв и в прошлом сезоне здорово проявил себя, набрав 68 очков (20 шайб и 48 результативных передач) в 61 матче регулярного сезона. И во второй раунд плей-офф «Динамо» могло и не пробиться и не побороться там на равных с ЦСКА, если бы не было в составе этого креативного центрального нападающего.

Однако в сезоне-2019/20 Вадим раскрылся — и продолжает раскрываться — с новой стороны. Нет, он по-прежнему горяч на льду и щедр на заброшенные шайбы и голевые пасы партнёрам, возглавляя гонку бомбардиров регулярного чемпионата. Но как же Шипачёв изменился как человек — стал куда более открытым, раскрепощённым, остроумным в общении с журналистами, с которыми, кстати, теперь намного охотнее идёт на контакт, чем до переломной Олимпиады.

Понятно, что спортивный век Волшебника Дацюка не бесконечен, и сейчас, когда Павел постепенно сходит со сцены, 32-летний Шипачёв на российский хоккейный подиум только поднимается. В КХЛ он однозначно лучший «центр», да и в сборной законно претендует на заглавные роли. Причём даже в том случае, если под её знамёна соберутся первоклассные наши представители в НХЛ.

Кстати, почти нет сомнений, что ещё одну попытку покорить лучшую хоккейную лигу мира Вадим обязательно предпримет. Поэтому сейчас стоит во все глаза следить за его игрой в составе «бело-голубых» и получать настоящее эстетическое удовольствие.

Прощание со «Слованом»

Не обойтись в этих итоговых заметках и без грустной нотки. В уходящем году Континентальная хоккейная лига лишилась одного из своих самых заметных — в плане узнаваемости и звучности бренда — клубов. Впрочем, братиславский «Слован» в последние годы скорее не полноценно выступал в КХЛ, ставя перед собой серьёзные задачи, а откровенно мучился, стараясь выжить в условиях крайне скудного финансирования.

Финский «Йокерит», словацкий «Слован» наряду с рижским и минским «Динамо», казалось, всегда будут придавать нашей лиге тот неповторимый национальный колорит, сочно разбавлять российские команды своим не то что присутствием в чемпионате, а реальной борьбой за места в плей-офф. Увы, нынче с этой задачей справляются лишь «джокеры» из Хельсинки — динамовцев из столиц бывших союзных республик тоже готов подкосить под самый корешок финансовый кризис.

А со «Слованом» минувшим летом руководство КХЛ приняло решение распрощаться, как это было ни прискорбно. Лига с некоторых пор взяла курс на сокращение числа команд (до 24), и братиславцы с их вечно пустой казной и шлейфом проблем оказались тем самым «25-м лишним».

Но свято место, как известно, пусто не бывает. Уже ведутся активные разговоры о том, что в ряды КХЛ в ближайшее время могут влиться клубы из Швейцарии, Германии, а также Франции или даже Великобритании. Упор, разумеется, будет сделан на финансовую устойчивость кандидатов на вступление в лигу и наличие у них вместительных и современных ледовых арен.

Безусловно, было бы любопытно увидеть в числе участников чемпионата КХЛ условные «Амбри Пиотту» из Швейцарии или берлинский «Айсберен», но тогда возникает вопрос: а как же быть с квотой в 24 команды? Приносить в жертву пару российских клубов, высвобождая место для зарубежных новичков? Думается, это было бы не самым лучшим вариантом — особенно с учётом того факта, что из российской элиты уже выпали такие знаменитые хоккейные центры, как Тольятти и Новокузнецк.