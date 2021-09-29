Украинского хоккеиста дисквалифицировали на три матча за расистские жесты

Хоккеист Андрей Денискин дисквалифицирован на три матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ) за расистский жест в адрес соперника. Он также получил дополнительную дисквалификацию на десять матчей, которые может выкупить за сумму в 5 тысяч гривен (более 13,6 тысячи рублей) за каждый матч. Об этом сообщается на сайте УХЛ.

Инцидент произошёл во время матча между «Кременчугом» и «Донбассом». Украинский нападающий «Кременчуга» получил удаление до конца матча за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейлена Смерека. Во втором периоде Денискин изобразил, что ест банан.

После игры форвард принёс публичные извинения за свой поступок. Смерек, в свою очередь, заявил, что отказывается играть в УХЛ, пока Денискина не исключат из турнира.

Ранее в Италии тренер одной из футбольных команд ударил по лицу судью матча, после чего ушёл в отставку. Инцидент произошёл в матче седьмого дивизиона между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно». Объявляя о решении подать в отставку, тренер принёс извинения побитому рефери. Несмотря на раскаяние, ему грозит длительная дисквалификация.