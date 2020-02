Инцидент произошёл на 13-й минуте матча, после чего судьи приняли решение не продолжать встречу. На данный момент состояние Боумистера стабилизировано, хоккеист находится в сознании.

Thoughts and prayers to Jay Bouwmeester and the St. Louis Blues family.. collapses on bench and taken to hospital pic.twitter.com/1cWlO2qOri