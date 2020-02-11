Фото: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press

Канадский защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенёс сердечный приступ во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма».

Сегодня во время матча у Боумистера случился сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание на скамейке, — приводит слова сообщил генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Арсмтронга пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл на 13-й минуте матча, после чего судьи приняли решение не продолжать встречу. На данный момент состояние Боумистера стабилизировано, хоккеист находится в сознании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. На счету спортсмена стало 40 голов в 53 матчах.

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