https://static.news.ru/photo/5e371c46-4d74-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press

Канадский защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенёс сердечный приступ во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма».

Сегодня во время матча у Боумистера случился сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание на скамейке, — приводит слова сообщил генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Арсмтронга пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл на 13-й минуте матча, после чего судьи приняли решение не продолжать встречу. На данный момент состояние Боумистера стабилизировано, хоккеист находится в сознании.

Thoughts and prayers to Jay Bouwmeester and the St. Louis Blues family.. collapses on bench and taken to hospital pic.twitter.com/1cWlO2qOri — Zach Klein (@ZachKleinWSB) February 12, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. На счету спортсмена стало 40 голов в 53 матчах.