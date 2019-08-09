https://static.news.ru/photo/58a662b2-ba91-11e9-861b-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctraktor/facebook.com

Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск), выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), намерен поднять под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России.

Как сообщает клубная пресс-служба, на свитере, который провесит весь сезон, будут размещены фамилии болельщиков, владельцев абонементов.

Свитер замерят представители Книги рекордов России, внеся достижение в свой список, — говорится в сообщении.

Джерси будет поднято 25 сентября перед началом регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

Текущий рекорд принадлежит «Автомобилисту» из Екатеринбурга, который сшил свитер размером 7,14 на 3,76 метра.

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