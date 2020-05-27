ХК ЦСКА не собирается держать в клубе Сорокина и Капризова

https://static.news.ru/photo/afc9c5ac-9ffb-11ea-b657-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Капризов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не предлагал новые контракты нападающему Кириллу Капризову и вратарю Илье Сорокину, так как хоккеисты должны сами понять, хотят ли они продолжать выступать в московской команде.

Клуб не ведёт переговоры с Капризовым и Сорокиным в этом сезоне. Ребята должны сами определиться, хотят ли они остаться в стране и играть за ЦСКА и сборную России. У ребят закончились контракты, и они определили свою позицию по отъезду в НХЛ, — цитирует Есмантовича ТАСС.

Контракты Капризова и Сорокина с ЦСКА истекли 30 апреля. Оба хоккеиста заявили, что хотят продолжить карьеру в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов был выбран клубом НХЛ «Миннесота» под общим 135-м номером на драфте 2015 года. Сорокин был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в 2014 году под общим 78-м номером.

Ранее сообщалось, что хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.