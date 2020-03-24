https://static.news.ru/photo/6f1767d6-6e7c-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl/instagram.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, сообщает пресс-служба КХЛ.

Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. Позже президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вариант, при котором сезон-2019/20 не будет доигран, рассматривается, писал NEWS.ru.