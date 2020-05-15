Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что её отца, хоккейного тренера Анатолия Тарасова, уважали в США больше, чем в России.

Он (Тарасов) введён в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер. В России про его музей я даже не хочу говорить — я плакала двое суток после того,...