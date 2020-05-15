Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.
Хоккейный клуб ЦСКА заключил соглашение с нападающим Иваном Телегиным, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Телегин выступает в московском клубе с 2014 года. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка Гагарина КХЛ.
Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.
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