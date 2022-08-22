«Готов отслужить»: хоккеист Воробьев рассказал о покупке военного билета Российский хоккеист СКА Михаил Воробьев рассказал о покупке военного билета

Российский нападающий СКА Михаил Воробьев заявил о готовности отслужить в российской армии, сообщает «Р-Спорт». Он на суде признался в даче взятки с целью приобретения военного билета.

25-летний спортсмен рассказал суду, что для получения освобождения от службы в армии он обратился к бизнесмену и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

В 2020 году обратился к нему еще раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно, — сказал Воробьев.

Отмечатся, что адвокаты хоккеиста предоставили суду благодарственные письма, адресованные Воробьеву, документы о том, что он занимался благотворительностью, положительную характеристику, информацию, что хоккеист сам написал явку с повинной. Суд отложил рассмотрение дела на 6 сентября, где будет допрошен свидетель.

10 августа сообщалось, что Воробьева могут посадить на 12 лет за покупку военного билета.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета и его тоже могут призвать в армию.