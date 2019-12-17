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После крупной и сухой победы (6:0) над подмосковным «Витязем» в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 30-летний защитник столичного «Спартака» Максим Гончаров дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал, за счёт чего удалось добиться столь убедительного результата, и признался, что особая роль на площадке при розыгрыше численного преимущества его ничуть не смущает.

— Начало матча в исполнении вашей команды получилось бурным и результативным: «Спартак» сумел открыть счёт уже спустя 11 секунд после стартового вбрасывания. Планировали сразу ошеломить соперника?

— Вообще мы все игры всегда планируем начинать интенсивно, не раскачиваться подолгу и не тратить на это весь первый период.

— Но заброшенная шайба по прошествии десятка секунд после начала встречи — это нечто из ряда вон выходящее, так ведь?

— Такое бывает — это хоккей, иногда получается быстро открыть счёт. Хорошо, что в этом матче это удалось сделать «Спартаку».

— При первом же удалении у соперника обратил на себя нетривиальный розыгрыш большинства в исполнении «красно-белых»: на льду находились сразу три защитника, причём вы выполняли роль «столба» на пятачке, закрывая обзор голкиперу «Витязя». И схема сработала с первой же попытки — вам удалось реализовать это численное преимущество. Долго наигрывали такую комбинацию в большинстве?

— Тренерский штаб предложил нам этот вариант, начали отрабатывать его на тренировках. Как видите, успешно.

— Каково вам находиться в самой горячей точке на льду в этот момент? На чужом пятачке ведь и защитники соперника не церемонятся, стремясь убрать «помеху» куда подальше, и вратарь может втихаря клюшкой в спину или по ногам двинуть.

— Ничего страшного — я ко всему этому готов.

— «Спартак» и «Витязь» — команды примерно одного уровня, что видно и по таблице Западной конференции, где они находятся по соседству на четвёртом-пятом местах. И в первой встрече в нынешнем сезоне «красно-белые» одолели «бело-красных» лишь в серии буллитов (2:1Б). А теперь вдруг — 6:0! А чём причины?

— Думаю, большую роль сыграло наше ударное начало встречи. Нам удалось быстро забить, навязать сопернику свой темп, ритм игры. Отсюда и такой результат.

— Это был первый матч после паузы в чемпионате на игры сборных, и зачастую подобные перерывы в привычном рабочем графике выбивают команду из колеи. Но «Спартаку», судя по всему, удалось хорошо поработать в последнюю неделю?

— Надеюсь, что пауза в чемпионате действительно пошла нам на пользу. Но потренировались в эти дни мы и правда очень продуктивно.

— После этой победы «красно-белые» сравнялись с «Витязем» в турнирной таблице. Следите за тем, как складывается борьба в Западной конференции?

— Вообще-то я в таблицу давно не заглядывал, но, насколько помню, на «Западе» борьба очень плотная идёт, сразу несколько команд находятся в интервале трёх-четырёх очков. Поэтому каждая игра, особенно с прямым конкурентом, приобретает особую важность.

— «Спартак» ставит перед собой задачу опередить в таблице не только «Витязь», но и располагающиеся чуть выше московское «Динамо» с финским «Йокеритом»?

— У нас задача — выигрывать каждый матч. А как там сложится всё в таблице — посмотрим на финише регулярного чемпионата.