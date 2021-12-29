Глава IIHF заявил о желании провести МЧМ-2022 в другие сроки

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф признался, что в организации хотят провести молодёжный чемпионат мира 2022 года в другие сроки. Функционер заявил, что не намерен сдаваться, пишет РИА Новости.

Это ещё не конец. Мы отменили турнир, но дайте нам месяц. Мы не хотим сдаваться. Давайте подумаем, как мы можем провести турнир позже, если это возможно, — заявил Тардиф.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Ранее консультант тренера молодёжной сборной России по хоккею Олег Знарок признался, что в команде были расстроены отменой чемпионата мира 2022 года. По его словам, национальная команда страны была «заряжена на победу» и находилась в полном порядке.