Форвард «Миннесоты» Капризов получил приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выиграл «Колдер Трофи». Он стал восьмым отечественным игроком, который удостоился приза лучшему новичку сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Капризов по итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ получил 997 очков из 1000 возможных. 99 голосовавших поставили россиянина на первое место. На награду также претендовали форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (набрал 689 очков) и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович (386).

Forward Kirill Kaprizov of the @mnwild is the 2020-21 recipient of the Calder Memorial Trophy, awarded âto the player selected as the most proficient in his first year of competition,â as selected by the PHWA. #NHLAwards #NHLStats : https://t.co/ajCkyTSxid pic.twitter.com/xIuDgwHFxg — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 29, 2021

Ставший рекордсменом «Миннесоты» по количеству шайб, передач и очков среди новичков 24-летний Капризов в регулярном первенстве сыграл 55 матчей, забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). В плей-офф в активе россиянина семь матчей и три очка (2 шайбы + 1 передача).

Среди отечественных хоккеистов «Колдер Трофи» прежде получали Сергей Макаров (в 1990 году), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).

Ранее стало известно, что хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в ночь на 18 июня выиграли у «Нью-Йорк Айлендерс» третий матч полуфинала Кубка Стэнли со счётом 2:1. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков соперника, что способствовало успеху команды и его рекорду в плей-офф НХЛ. Для Василевского данная победа «Тампы» стала 43-й по счёту в Кубке Стэнли. Так много раз прежде в турнире не побеждал ни один голкипер из России.