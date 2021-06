Форвард «Миннесоты» Капризов получил приз лучшему новичку сезона НХЛ

Капризов по итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ получил 997 очков из 1000 возможных. 99 голосовавших поставили россиянина на первое место. На награду также претендовали форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (набрал 689 очков) и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович (386).

Forward Kirill Kaprizov of the @mnwild is the 2020-21 recipient of the Calder Memorial Trophy, awarded “to the player selected as the most proficient in his first year of competition,” as selected by the PHWA. #NHLAwards #NHLStats : https://t.co/ajCkyTSxid pic.twitter.com/xIuDgwHFxg