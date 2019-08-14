Нападающий юниорской сборной России Василий Пономарёв рассказал, почему не состоялся его переход в хоккейный клуб СКА из «Крыльев Советов».
Практически каждые два-три дня мне звонили люди из клуба. СКА — хороший клуб, но я не хотел туда идти из-за того, что в системе и так много талантливой молодёжи. Мне просто не было бы там места, — приводит слова Пономарёва Sport24.ru.
В прошедшем сезоне 17-летний форвард сыграл за «Крылья» 37 матчей и набрал 29 очков (9 заброшенных шайб и 20 результативных передач). Выступал за юниорскую сборную РФ по хоккею в Кубке Глинки/Гретцки, где российская команда одержала победу над канадцами в финальном матче.
Буре прокомментировал победу юниорской сборной РФ на Кубке Глинки/Гретцки, писал News.ru.