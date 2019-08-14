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Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачёв рассказал, почему этим летом он решил не уезжать в НХЛ. В минувшем сезоне хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Сначала были варианты из НХЛ. Но нас с агентом не устроили условия, мы хотели, чтобы я хотя бы начал сезон в НХЛ, однако гарантий мне никто не дал. Я только...