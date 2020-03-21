https://static.news.ru/photo/72b46c54-6b8e-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала отмену чемпионата мира в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения IIHF, так как безопасность и здоровье людей являются наивысшей ценностью, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

Федерация выразила надежду, что часть отменённых турниров, например юниорский чемпионат мира, будут перенесены на другие сроки. Также отмечается, что сборная России продолжит подготовку к Олимпийским играм 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года был официально отменён на совете Международной федерации хоккея (IIHF) из-за пандемии коронавируса.

Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания), также в марте и апреле, писал NEWS.ru.