Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» повесили плакат на воротах дома капитана команды Александра Овечкина.
На плакате, висевшем на воздушном шаре в форме звезды, написано: «Ови — великий», а также цифра 698. Именно столько голов имеет в активе Овечкин за свою карьеру в НХЛ на данный момент.
Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги, писал NEWS.ru.
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