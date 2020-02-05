https://static.news.ru/photo/5e8c4d0e-480d-11ea-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» повесили плакат на воротах дома капитана команды Александра Овечкина.

На плакате, висевшем на воздушном шаре в форме звезды, написано: «Ови — великий», а также цифра 698. Именно столько голов имеет в активе Овечкин за свою карьеру в НХЛ на данный момент.

Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги, писал NEWS.ru.