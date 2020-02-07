https://static.news.ru/photo/74f7abc0-49bf-11ea-ab87-fa163e074e61_660.jpg Петр Чех Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Бывший вратарь футбольного клуба «Челси» Петр Чех номинирован на звание лучшего игрока января второго дивизиона Английской хоккейной лиги (NIHL), сообщает Football London.

Чех выступает за английский клуб «Гилфорд Феникс» с 9 октября 2019 года. Он сыграл за команду в пяти матчах и имеет процент отражённых бросков 93,02.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Питер Одемвингие проходит курс обучения в Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA). Одемвингие планирует выступить на основных мужских профессиональных гольф-турах в Северной Америке — PGA Tour.