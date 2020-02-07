Бывший вратарь футбольного клуба «Челси» Петр Чех номинирован на звание лучшего игрока января второго дивизиона Английской хоккейной лиги (NIHL), сообщает Football London.
Чех выступает за английский клуб «Гилфорд Феникс» с 9 октября 2019 года. Он сыграл за команду в пяти матчах и имеет процент отражённых бросков 93,02.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Питер Одемвингие проходит курс обучения в Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA). Одемвингие планирует выступить на основных мужских профессиональных гольф-турах в Северной Америке — PGA Tour.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен