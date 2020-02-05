Фото: Jorge Martinez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дебютирует за московский клуб в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре против столичного «Локомотива».

Стартовый состав на матч опубликовала пресс-служба «Спартака» на странице в Twitter. Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано...