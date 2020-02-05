Бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Питер Одемвингие проходит курс обучения в Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).
Одемвингие планирует выступить на основных мужских профессиональных гольф-турах в Северной Америке — PGA Tour, сообщает Sky Sports.
Футболист выступал за «Локомотив» с 2007 по 2010 год.
Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что рад играть за испанскую «Сельту» и намерен помочь клубу сохранить прописку в Примере, писал NEWS.ru.
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