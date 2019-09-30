https://static.news.ru/photo/2a6d0e3a-e36f-11e9-a6ee-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: artemiypanarin/instagram.com

Дочь первого российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс», двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Немчинова Елизавета стала личным переводчиком нападающего нью-йоркской команды Артемия Панарина.

Немчинова начала сотрудничать с «Нью-Йорк Рейнджерс» минувшим летом. Он отметила, что сразу ответила согласием на это предложение.

Это хорошая возможность, но у меня есть основная работа, так что это, скорее, для души. Я люблю хоккей, спорт, мне все это безумно интересно. Конечно, большая честь работать на такую организацию, как «Рейнджерс», — приводит слова Немчиновой Sport24.ru.

Девушка рассказала, что в «Рейнджерс» хотят, чтобы Панарину было максимально комфортно, поэтому они пригласили для него переводчика.

Возможно, он какие-то слова не понимает, что-то сказать не может. Но, в принципе, он разговаривает и понимает по-английски. Мне так показалось, — добавила Немчинова.

Она отметила, что, возможно, будет также помогать с переводом вратарю команды Игору Шестёркину.

Летом 2019 года 27-летний Панарин подписал с клубом контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $11,6 млн.