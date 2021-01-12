Депутат Госдумы считает, что Россия хоть завтра готова принять ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/0b990876-54e1-11eb-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев убеждён, что переноса чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в мае — июне этого года в Минске и Риге, не избежать.

Я уверен на 99%, чемпионат будет перенесён. Единственная причина, по которой он может быть отменён, — это ситуация с коронавирусом в мире, если она будет ухудшаться. Если бы выборы прошли после проведения соревнований, сейчас никто даже не заикался бы о переносе. Но подхватили тему, использовали против и сейчас попали в такую обстановку, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, две-три коробки есть в любом государстве, где более или менее играют в хоккей.

Любая страна может принять соревнования, в том числе и Россия. Мы завтра же приняли бы турнир и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Накануне, 11 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Белорусский лидер заверил собеседника, что страна готова принять соревнования, а демократическая обстановка в стране является «нормальной».

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Белоруссии удастся сохранить чемпионат мира по хоккею в случае, если происходящее в стране соответствует международным правилам, писал NEWS.ru.