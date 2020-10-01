ЦСКА выиграл дерби у «Спартака», Воробей одним буллитом одолел «ястребов»

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Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА стало одним из центральных матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В результативном поединке волевую победу вырвали «армейцы» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

«Красно-белые» в дебюте встречи повели 2:0 благодаря голам Максима Цыплакова (8-я минута) и Робина Ганзла (13-я). Также по ходу встречи у номинальных хозяев площадки отличились Андрей Кутейкин (27-я) и Лукаш Радил (на седьмой секунде третьего периода).

В составе «армейцев» шайбы забивали лишь двое: Павел Карнаухов оформил хет-трик (голы за 46 секунд до первого перерыва, на 36-й и 39-й минутах), а Брендэн Лайпсик — дубль (на 22-й и 50-й минутах).

ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до четырёх игр, набрал 19 очков в 11 встречах и упрочил лидерство в таблице Западной конференции КХЛ.

А лидером всего чемпионата остаётся омский «Авангард», на своём льду в подмосковной Балашихе в серии буллитов уступивший подмосковному «Витязю» — 1:2Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

У гостей на 24-й минуте отличился Евгений Артюхин, «ястребы» ответили точным броском Егора Чинахова на 57-й минуте.

В серии послематчевых буллитов, в которой каждая из команд выполнила по десять попыток, победным для гостей стал бросок защитника Павла Воробья.

«Авангард» набрал 21 очко в 13 играх и продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ с двухочковым отрывом от ЦСКА.

Московское «Динамо» дома неожиданно уступило челябинскому «Трактору» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Шайбы в составе уральцев забросили Лукаш Седлак (12-я минута), Томаш Гика (на 26-й секунде второго периода), Ник Бэйлен (42-я минута) и Ярослав Косов (46-я).

У «бело-голубых» отличились Тему Пулкиинен (27-я минута) и Даниил Тарасов (на 24-й секунде третьего периода).

Петербургские «армейцы» накануне одержали волевую победу в Новосибирске над «Сибирью», ранее писал NEWS.ru.