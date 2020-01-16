https://static.news.ru/photo/5b0e28e8-389d-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Перед уходом на четырёхдневную паузу в регулярном чемпионате, связанную с проведением Матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), лидеры Западной конференции — московские и петербургские «армейцы» — уверенно выиграли очередные домашние матчи.

ЦСКА лишь в третьем периоде сломил сопротивление ХК «Сочи» — 6:1 (1:0, 0:0, 5:1).

По две шайбы у «красно-синих» забросили Антон Слепышев (41-я и 50-я минуты) и Константин Окулов (48-я и 56-я), по разу отличились Сергей Толчинский (3-я) и Никита Нестеров (51-я).

Избежать сухого разгрома южанам помог гол Андрея Алтыбармакяна за 63 секунды до финальной сирены.

Сухая серия шведского голкипера «армейцев» Ларса Юханссона прервалась на 187-й минуте (186 минут 6 секунд).

ЦСКА (74 очка, 49 игр) после этой победы первым среди всех клубов лиги оформил выход в плей-офф, сохраняя уверенное лидерство в общей таблице чемпионата. «Сочи» в оставшихся 13 встречах нужно отыгрывать отставание в восемь очков, чтобы рассчитывать на попадание в число участников Кубка Гагарина.

Питерские «армейцы» на своём льду переиграли финский «Йокерит» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

И в этой встрече не обошлось без дубля — его автором стал Владимир Э. Ткачёв (голы на 26-й и 38-й минутах), по одному разу у хозяев отличились Василий Токранов (24-я минута) и Евгений Кетов (58-я).

Единственную шайбу у «джокеров» забросил на 44-й минуте Петри Контиола.

Сухая серия шведского вратаря СКА Магнуса Хелльберга прервалась на 157-й минуте (156 минут 26 секунд).

СКА (69 очков, 49 игр) закрепился на втором месте в таблице Западной конференции, «Йокерит» (65 очков, 48 игр) держится вровень с московским «Динамо», идущим на третьем месте на «Западе».

Подмосковный «Витязь» на своей площадке легко разобрался с минским «Динамо» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

В составе хозяев точными бросками отметились Павел Варфоломеев (7-я минута), Иван Ларичев (10-я), Вилле Лаюнен (30-я), Павел Чернов (40-я) и Данила Моисеев (48-я).

Белорусский форвард минчан Евгений Дадонов (тёзка и однофамилец игрока российской сборной, выступающего ныне за клуб НХЛ «Флорида Пантерз») сумел «размочить» счёт лишь на 57-й минуте.

Защитник подмосковной команды Александр Евсеенков провёл 500-й матч в КХЛ.

«Витязь» (55 очков, 48 игр) сохранил за собой седьмое место в таблице «Запада». Минское «Динамо» безнадёжно отстаёт от зоны плей-офф на 22 очка и уже через пару матчей может лишиться даже теоретических шансов на продолжение борьбы в Кубке Гагарина.

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