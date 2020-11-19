ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Нефтехимик» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в Нижнекамске одержал победу над местным «Нефтехимиком» — 4:2.
Первый период закончился вничью: на шайбу Александра Попова хозяева ответили голом Андрея Чивилёва. Во втором периоде отличились Кирилл Максимов и Андрей Светлаков. В заключительной 20-минутке гол Павла Порядина позволил «Нефтехимику» сократить разрыв в счёте до минимального. Тем не менее ЦСКА поставил финальную точку стараниями Андрея Локтионова.
Следует отметить, что для ЦСКА это четвёртая победа подряд. Клуб лидирует в таблице Западной конференции и всего чемпионата. «Нефтехимик» же потерпел четвёртое поражение и занимает предпоследнее, 11-е место.
21 ноября ЦСКА встретится в Минске с «Динамо», тогда как «Нефтехимик» 22 ноября примет «Спартак».
Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.
В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.
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