ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Нефтехимик» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/26adbd08-2a9a-11eb-beba-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в Нижнекамске одержал победу над местным «Нефтехимиком» — 4:2.

Первый период закончился вничью: на шайбу Александра Попова хозяева ответили голом Андрея Чивилёва. Во втором периоде отличились Кирилл Максимов и Андрей Светлаков. В заключительной 20-минутке гол Павла Порядина позволил «Нефтехимику» сократить разрыв в счёте до минимального. Тем не менее ЦСКА поставил финальную точку стараниями Андрея Локтионова.

Следует отметить, что для ЦСКА это четвёртая победа подряд. Клуб лидирует в таблице Западной конференции и всего чемпионата. «Нефтехимик» же потерпел четвёртое поражение и занимает предпоследнее, 11-е место.

21 ноября ЦСКА встретится в Минске с «Динамо», тогда как «Нефтехимик» 22 ноября примет «Спартак».

Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.