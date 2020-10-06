Беттмэн назвал дату начала нового сезона НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн объявил, что новый сезон за океаном начнётся 1 января 2021 года. По его словам, новая дата согласована Лигой и профсоюзом игроков (NHLPA).
Об этом
Предыдущий регулярный сезон НХЛ из-за коронавируса был прерван, а серия плей-офф, проходившая без зрителей, началась лишь в августе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб «Тампа-Бэй» выиграл (2:0) шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа», став в итоге обладателем Кубка Стэнли. В этой игре участвовали семь хоккеистов из России, и это стало рекордом. В итоге сразу четыре россиянина подняли над головой почётный приз: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.
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