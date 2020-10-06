Беттмэн назвал дату начала нового сезона НХЛ

https://static.news.ru/photo/fb381ccc-082f-11eb-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sports/imago-images.de/Global Look Press

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн объявил, что новый сезон за океаном начнётся 1 января 2021 года. По его словам, новая дата согласована Лигой и профсоюзом игроков (NHLPA).

Об этом говорится в сообщении в Twitter. Прежде в НХЛ заявляли о более раннем начале регулярного чемпионата. Речь шла о 1 декабря 2020 года.

Предыдущий регулярный сезон НХЛ из-за коронавируса был прерван, а серия плей-офф, проходившая без зрителей, началась лишь в августе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб «Тампа-Бэй» выиграл (2:0) шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа», став в итоге обладателем Кубка Стэнли. В этой игре участвовали семь хоккеистов из России, и это стало рекордом. В итоге сразу четыре россиянина подняли над головой почётный приз: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.