https://static.news.ru/photo/bcb8f4a2-53fe-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Автомобилист»/twitter.com

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились соседи по турнирной таблице Восточной конференции — екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь». Победу одержали уральцы — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

У хозяев отличились Найджел Доус (31-я минута), Александр Кучерявенко (32-я) и Питер Холланд (за 53 секунды до финальной сирены, в пустые ворота), сибиряки отыграли одну шайбу усилиями Данила Романцева (35-я).

После этой победы «Автомобилист» (74 очка, 60 игр) закрепился на четвёртом месте на «Востоке», «Сибирь» (70 очков, 59 игр) с большой вероятностью финиширует на пятой строчке. А это означает, что в первом раунде плей-офф эти команды могут встретиться вновь в серии до четырёх побед и преимущество своей площадки при таком раскладе будет у уральцев.

Хабаровский «Амур» дома проиграл рижскому «Динамо» по буллитам и пока не смог дотянуться до зоны плей-офф в Восточной конференции, ранее писал NEWS.ru.