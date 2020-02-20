https://static.news.ru/photo/0569017a-53d6-11ea-b685-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» на своей площадке в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» — 1:2Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у дальневосточников отличился Владислав Ушенин (6-я минута), у рижан — Робертс Мамчицс (12-я).

В серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Микелиса Редлихса.

«Амур» (59 очков, 59 игр) упустил шанс догнать в таблице Восточной конференции китайский «Куньлунь Ред Стар», находящийся на восьмом месте. От зоны плей-офф хабаровчан отделяет лишь одно очко.

Рижское «Динамо» давно потеряло все шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Другой дальневосточный клуб — «Адмирал» из Владивостока — потерпел сухое и крупное поражение в Челябинске от «Трактора» и лишился всех шансов на попадание в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.