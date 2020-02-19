https://static.news.ru/photo/3634a930-5336-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Иван Федотов Фото: traktor_chelyabinsk/vk.com

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» на своей площадке нанёс сухое и разгромное поражение «Адмиралу» из Владивостока — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Дублем отметился Ярослав Косов (голы на 30-й и 48-й минутах), по одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я минута), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлен (59-я).

Голкипер уральцев Иван Федотов отразил все 22 броска соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

«Адмирал» потерпел шестое кряду поражение в чемпионате и лишился даже теоретических шансов на выход в ллей-офф: за три оставшихся матча «регулярки» дальневосточники отстают от восьмого «кубкового» места на шесть очков, но по дополнительным показателям не смогут подняться выше девятой строчки в таблице.

Любопытно, что в досрочный отпуск «моряков» отправила худшая команда Восточной конференции: «Трактор» ещё раньше потерял все шансы на попадание в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.