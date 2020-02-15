https://static.news.ru/photo/894c5126-504e-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке выиграл у московского «Спартака» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

У хозяев отличились проводивший 600-й матч в КХЛ Кирилл Петров (за 29 секунд до второго перерыва), Данис Зарипов (51-я минута), Никита Дыняк (54-я) и Эмиль Галимов (59-я).

Единственную шайбу у «красно-белых» забросил на 47-й минуте Александр Хохлачёв.

«Ак Барс» (87 очков, 57 игр) продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, «Спартак» (72 очка, 58 игр) занимает пятое место на «Западе».

Челябинский «Трактор» утратил все шансы на выход в плей-офф, несмотря на домашнюю победу в серии буллитов над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 3:2Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время авторами голов у уральцев стали Андрей Попов (9-я минута) и Вячеслав Основин (34-я), у гостей — Лукас Локхарт (31-я) и Итан Уэрек (32-я).

В серии послематчевых буллитов победу челябинцам принёс бросок Егора Степанова.

«Куньлунь» (60 очков, 60 игр) остался на седьмом месте на «Востоке», «Трактор» за пять оставшихся матчей регулярного чемпионата уже не сможет отыграть отставание в 11 очков от зоны плей-офф.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома одержал крупную победу над «Адмиралом» из Владивостока — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

Первую и последнюю шайбу у хозяев забросил Ильдар Шиксатдаров (на 2-й и 58-й минутах), по разу отличились Виталий Атюшов (4-я минута), Йонас Энлунд (29-я), Тимур Шарифьянов (39-я) и Райан Мёрфи (45-я).

Избежать сухого разгрома дальневосточникам позволил гол Дениса Вихарева на 45-й минуте.

«Нефтехимик» после этой победы отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на два очка, «Адмирал» — на шесть.

Нижегородское «Торпедо» на своём льду проиграло хабаровскому «Амуру» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

У дальневосточников отличились Ондржей Витасек (8-я минута), Александр Горшков (32-я), Артём Железков (36-я), Никита Язьков (44-я) и Валерий Васильев (56-я).

В составе «автозаводцев» результативными бросками отметились Артём Аляев (22-я минута) и Дамир Жафяров (42-я).

«Торпедо» (58 очков, 58 игр) сохраняет за собой восьмую строчку в таблице Западной конференции, «Амур», несмотря на победу, отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на четыре очка.

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