В первых матчах после новогодней паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» одержали победы соответственно над екатеринбургским «Автомобилистом» и новосибирской «Сибирью».

«Металлург» выиграл на своей площадке у «Автомобилиста» со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Победу «сталеварам» принесли дубль Николая Кулёмина (голы на 11-й и 24-й минутах) и точный бросок Андрея Нестрашила...