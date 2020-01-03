В очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды из лидирующих групп обеих конференций одержали домашние победы.
Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе уверенно переиграл «Адмирала» из Владивостока — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Шайбы у «ястребов» забросили Брэндон Макмиллан (7-я минута), Сергей Шумаков (28-я), Свен Андригетто (45-я) и впервые отличившийся в КХЛ защитник Семён Ручкин (51-я).
Дальневосточники ответили единственным голом Мартина Бакоша на 53-й минуте.
Защитник гостей Владимир Бутузов провёл 300-й матч в КХЛ.
«Авангард» (60 очков, 44 игры) занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» (45 очков, 41 игра) остаётся на девятой строчке на «Востоке», отставая от зоны плей-офф на два очка.
Столичное «Динамо» одержало сухую победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Забитые шайбы на счету Андрея Алексеева (32-я минута) и финского новичка «бело-голубых» Тему Пулккинена (52-я).
Голкипер москвичей Иван Бочаров отразил все 26 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.
«Динамо» (58 очков, 44 игры) закрепилось на третьем месте в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (48 очков, 45 игр) занимает шестую строчку в таблице «Востока».
Череповецкая «Северсталь» на своём льду упустила преимущество в две шайбы над минским «Динамо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).
У «сталеваров» отличились Кирилл Капустин (5-я минута) и Юрий Трубачёв (24-я).
Волевую победу гостям принесли точные броски Шэйна Принса (25-я минута), Михаила Стефановича (43-я) и Марка-Андре Граньяни (49-я).
Минское «Динамо» (30 очков, 43 игры) прервало серию из 12 поражений в чемпионате и ушло с последнего, 12-го места в таблице «Запада». «Северсталь» (37 очков, 44 игры) находится на одну строчку выше «зубров» на «Западе». Отставание команд от зоны плей-офф составляет соответственно 11 и 18 очков.
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