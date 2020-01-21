https://static.news.ru/photo/8eefb164-3c93-11ea-b83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московские и петербургские «армейцы» уже в пятый раз встретились в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Из четырёх предыдущих очных поединков ЦСКА победил в трёх. Осталась победа за москвичами и на сей раз — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Хотя гости с берегов Невы на льду арены в столичном «Парке Легенд» дважды выходили вперёд усилиями Василия Подколзина (34-я минута) и Максима Карпова (за 17 секунд до второго перерыва, в меньшинстве).

Однако хозяева сумели одержать волевую победу благодаря дублю Сергея Толчинского (голы на 39-й и 43-й минутах) и точному броску Константина Окулова (42-я минута). Между второй и третьей шайбой ЦСКА прошло всего 48 секунд.

ЦСКА (76 очков, 50 игр) ещё больше укрепил своё единоличное лидерство в общей таблице КХЛ, сохранив отрыв от казанского «Ак Барса» в шесть очков, а от идущего вторым в Западной конференции СКА увеличив его до семи очков.

Омский «Авангард» на выезде в серии буллитов вырвал победу у подмосковного «Витязя» — 2:1Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Два очка «ястребам» принёс канадский форвард Тэйлор Бек, открывший счёт за секунду до первого перерыва, а в серии послематчевых бросков реализовавший решающий буллит.

Хозяева сумели ответить единственной шайбой, которую Пекка Йормакка забросил на 26-й минуте.

«Авангард» (70 очков, 50 игр) сохранил двоевластие в таблице Восточной конференции, имея поровну набранных очков с «Ак Барсом», но уступая казанцам по дополнительным показателям.

«Витязь» (56 очков, 49 игр) делит 6–8-е места на «Западе» с нижегородским «Торпедо» и ярославским «Локомотивом».

Финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки неожиданно крупно проиграл казахстанскому «Барысу» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3).

Авторами голов у гостей стали Корбэн Найт (4-я минута), Никита Михайлис (26-я), Аркадий Шестаков (55-я), Линус Виделль (58-я, в пустые ворота) и Дастин Бойд (за шесть секунд до финальной сирены).

Избежать сухого поражения «джокерам» помогла шайба Ессе Йоэнсуу за 48 секунд до первого перерыва.

«Барыс» (67 очков, 50 игр) продлил победную серию в чемпионате до четырёх матчей и закрепился на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Йокерит» (65 очков, 49 игр) остался на четвёртой строчке в таблице «Запада».

Рижское «Динамо» на своей площадке в овертайме уступило ХК «Сочи» — 1:2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

В основное время у южан отличился Дмитрий Лугин (10-я минута), у хозяев — Александр Протапович (48-я).

Спустя 44 секунды после начала овертайма победную для гостей шайбу забросил шведский защитник Давид Рундблад.

Несмотря на выездную победу, «Сочи» (48 очков, 50 игр) по-прежнему занимает девятое место на «Западе», отставая от зоны плей-офф на восемь очков. У рижан это отставание давно стало катастрофическим и составляет 23 очка.

ЦСКА первым в нынешнем сезоне обеспечил себе участие в плей-офф, ранее писал NEWS.ru.