Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Первый период матча завершился в пользу «Вашингтона» (2:1). Стоит отметить, что в текущем сезоне команда ещё ни разу не проиграла, в первых двух матчах она дважды справилась с «Баффало Сэйбрз» (6:4; 2:1).
Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА победил петербургский СКА со счётом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами у москвичей отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута), Константин Окулов (39) и Сергей Андронов (45). В составе проигравших шайба на счету Эмиля Галимова (43).