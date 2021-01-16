Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

https://static.news.ru/photo/7f46d2a2-58fc-11eb-8650-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне.

Так, в третьей игре регулярного чемпионата сезона-2020/21 против «Питтсбурга» хоккеист забросил шайбу на 15-й минуте первого периода с передачи другого россиянина — Евгения Кузнецова.

Первый период матча завершился в пользу «Вашингтона» (2:1). Стоит отметить, что в текущем сезоне команда ещё ни разу не проиграла, в первых двух матчах она дважды справилась с «Баффало Сэйбрз» (6:4; 2:1).

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА победил петербургский СКА со счётом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у москвичей отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута), Константин Окулов (39) и Сергей Андронов (45). В составе проигравших шайба на счету Эмиля Галимова (43).