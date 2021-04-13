«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф

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Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у омского «Авангарда» со счётом 2:0 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Ак Барса» отличился Кирилл Петров (46-я и 60-я минуты). Встреча прошла в подмосковной Балашихе, там омский клуб проводит домашние игры. На ней присутствовали 2355 зрителей.

После этой победы «Ак Барса» счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 3:3. «Авангард» обыграл соперников в гостях со счётом 3:1 и 2:0. Казанский клуб в третьей и четвёртой игре победил с одинаковым счётом 2:1. В пятой игре в овертайме сильнее был «Авангард» (3:2). Решающая седьмая встреча пройдёт в Казани 15 апреля, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, московские «армейцы» обыграли петербургский СКА и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Шестая встреча в финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги завершилась со счётом 2:0. Шайбы забили Максим Шалунов (34) и Максим Соркин (39).