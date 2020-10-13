«Ак Барс» на своей площадке по буллитам проиграл «Трактору»

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Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии послематчевых буллитов уступил челябинскому «Трактору» — 2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время челябинцы дважды выходили вперёд усилиями Алексея Бывальцева (11-я минута, в меньшинстве) и Понтуса Оберга (53-я).

Казанцы в обоих случаях забрасывали ответные шайбы — они на счету Альберта Яруллина (27-я минута) и Камиля Фазылзянова (55-я).

В серии послетмачевых бросков победу уральцам принесла попытка защитника Ника Бэйлена.

«Ак Барс» (23 очка, 16 игр), несмотря на поражение, поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В предыдущем поединке «барсы» уступили в дерби Татарстана, проиграв в Нижнекамске «Нефтехимику», писал ранее NEWS.ru.